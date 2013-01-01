Врачи
Владивостока
Кругляк Светлана Петровна
6.0
0
Кругляк Светлана Петровна
Зав. отделением
,
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат " Клиническая лабораторная диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий клинико-диагностической и иммунологической лабораторией, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Врач-клинической лабораторной диагностики, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
