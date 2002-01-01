  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Круглова Ольга Александровна
Круглова Ольга Александровна
6.0
0

Круглова Ольга Александровна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2002 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Терапия", ВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи