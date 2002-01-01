Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Круглова Ольга Александровна
6.0
0
Круглова Ольга Александровна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2002 г. окончания
Ординатура по специальности "Терапия", ВГМУ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Матузенко
Галина Олеговна
Ревматолог
,
Терапевт
6.3
1
Записаться
Алексеенко
Юрий Федорович
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
10
19
Записаться
Соколова
Екатерина Николаевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...