Круглова Нина Владимировна
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Врач-терапевт – гастроэнтеролог. Проводит лечение заболеваний органов пищеварения, функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта согласно современных международных европейских критериев и рекомендаций Российской Гастроэнтероскопической Ассоциации. Комплексное лечение заболеваний ЖКТ с учетом современных клинико-фармокологических аспектов, диетических рекомендаций, советы по профилактике.
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
