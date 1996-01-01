  1. Главная
Круглова Нина Владимировна
6.0
0

Круглова Нина Владимировна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Образование
Образование
  • ВГМУ, 1984-1990 гг.
  • Интернатура "Внутренние болезни", ВГМУ, 1990-1991 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Терапии", 1996 гг.
  • Повышение квалификации "Избранные вопросы гастроэнтерологии", ВГМУ, 2001 гг.
  • Повышение квалификации "Гастроэнтерология", ВГМУ, 2009 гг.
Участие в ассоциациях
  • Участие в научно-практических конференциях по гастроэнтерологии обеспеченных Российской Гастроэнтерологической ассоциацией
  • Участие в научно-практической конференции "Актуальные вопросы гастроэнтерологии" в рамках второго Дальневосточного форума терапевтов
  • Участие в постоянно-действующей школе-семинаре "Организация паллиативной помощи при онкологических заболеваниях" Приморским краевым обществом онкологов
Опыт работы
  • Врач-терапевт, поликлиника №6, 1990-1993 гг.
  • Врач-гастроэнтнролог, гастроэнтерологическое отделение МУЗ "Медсанчасть Дальзавод", 1993-2002 гг
  • Врач терапевт, Медобъединение ДВО РАН, 2002-2004 гг.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
