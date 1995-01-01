  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кровяков Игорь Юрьевич
Кровяков Игорь Юрьевич
6.9
5

Кровяков Игорь Юрьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский университет, 1988 г. окончания
  • Интернатура, Стоматология терапевтическая, 1989 г.
  • Интернатура, Стоматология ортопедическая, 1995 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Никодент
ул. Пушкинская, 109
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Династия
ул. Иртышская, 5
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи