Крон Надежда Александровна
6.5
2

Крон Надежда Александровна

Педиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Педиатрический факультет, 1991 г. окончания
  • Интернатура, Городская клиническая больница №2, Инфекционное отделение, 1992 - 1993 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Массажист, физиотерапевт, Хореографическая общеобразовательная школа, 1994 - 2000 гг.
  • Врач-педиатр, МУЗ Детское медобъединение №2, 2000 - 2004 гг.
  • Врач-педиатр, Детская поликлиника №15, 2004 - 2014 гг.
Адреса и стоимость приёма
2 отзыва

