Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кривоногова Татьяна Михайловна
6.0
0
Кривоногова Татьяна Михайловна
УЗИ-специалист
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Дударь
Оксана Анатольевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-хирург
8.7
9
Записаться
Хомутова
Татьяна Владимировна
Педиатр
,
УЗИ-специалист
8.6
11
Записаться
Карьева
Валерия Викторовна
УЗИ-специалист
7.6
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...