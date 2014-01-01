Врачи
Криволапов Иван Иванович
Криволапов Иван Иванович
Хирург
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Хирургия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 4
