Кривда Наталья Петровна
Кривда Наталья Петровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
