Криницкий Александр Сергеевич
Стаж 22 года
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Проводит лечение и консультации по следующим направлениям: неврология, нейрохирургия, мануальная терапия, остеопатия. Использует авторские методики лечения.
Адреса и стоимость приёма
ул. Русская, 94А
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Консультация детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
