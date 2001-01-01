  1. Главная
Криницкий Александр Сергеевич
Криницкий Александр Сергеевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Хирург
Стаж 22 года
Принимает детей
Доступен вызов на дом
  • ВГМУ, лечебный факультет, 1995 - 2001 гг.
  • Ординатура по общей хирургии, ВГМУ, 2001 - 2003 гг.
  • Аспирантура по психиатрии и наркологии, ВГМУ, 2003 - 2005 гг.
  • Заведующий больницей РБ, п. Зарубино
  • Невролог, ККБ №1, отделение нейрохирургии
  • Невролог, Поликлиника №5
ИП Криницкий А. С.
Доступен вызов на дом
ул. Русская, 94А
