Крикса Лидия Владимировна
Крикса Лидия Владимировна
Уролог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Урология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
