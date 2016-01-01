Врачи
Кричевская Екатерина Владимировна
6.3
1
Кричевская Екатерина Владимировна
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебное дело", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
1 отзыв
