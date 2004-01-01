  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кремешный Игорь Владимирович
Кремешный Игорь Владимирович
7.5
5

Кремешный Игорь Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 25 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Дальневосточный государственный медицинский университет, Стоматологический факультет, 2000 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ортодонтия", Хабаровский Дальневосточный государственный медицинский университет, 2004 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая", Хабаровский Дальневосточный государственный медицинский университет, 2004 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • СЦ "Стоматология ортопедическая", ВГМУ, 2011 г.
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая", Ставропольский институт повышения квалификации "КарьераМедиаФарм", 2015 г.
  • Сертификат "Стоматология хирургическая", Ставропольский институт повышения квалификации "КарьераМедиаФарм", 2015 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Кремешного
Доступна онлайн запись
ул. Пологая, 53А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
5 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи