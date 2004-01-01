Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кремешный Игорь Владимирович
7.5
5
Кремешный Игорь Владимирович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-ортодонт
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж 25 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Хабаровский Дальневосточный государственный медицинский университет, Стоматологический факультет, 2000 г. окончания
Профессиональная переподготовка по специальности "Ортодонтия", Хабаровский Дальневосточный государственный медицинский университет, 2004 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая", Хабаровский Дальневосточный государственный медицинский университет, 2004 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск, 2010 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
СЦ "Стоматология ортопедическая", ВГМУ, 2011 г.
Сертификат "Стоматология ортопедическая", Ставропольский институт повышения квалификации "КарьераМедиаФарм", 2015 г.
Сертификат "Стоматология хирургическая", Ставропольский институт повышения квалификации "КарьераМедиаФарм", 2015 г.
Сертификат "Ортодонтия", Ставропольский институт повышения квалификации "КарьераМедиаФарм", 2015 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Кремешного
Доступна онлайн запись
ул. Пологая, 53А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
5 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Крылова
Диана Юрьевна
Стоматолог
9.0
10
Записаться
Егоров
Константин Михайлович
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
6.6
2
Записаться
Долуханян
Елизавета Артуровна
Стоматолог-ортодонт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...