Крекотень Лариса Владимировна
7.8
9
Крекотень Лариса Владимировна
Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, лечебный факультет, 1996 г. окончания
Клиническая ординатура по специальности «Акушерство и гинекология», ВГМУ, 1996 - 1998 гг.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации «Актуальные вопросы профпатологии», ВГМУ, 2000 г.
ТУ «Невынашивание беременности» НЦАиГиПРАМН Москва, 2001 г.
«Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии», ВГМУ, 2004 г.
Повышение квалификации «Кольпоскопия в акушерстве и гинекологии», ВГМУ, 2004 г.
Повышение квалификации «Актуальные вопросы аллергологии и иммунологии» РУДН Москва, 2005 г.
«Невынашивание беременности» ФГУ «НЦАГиПРАМН» Москва, 2007 г.
Повышение квалификации «Избранные вопросы в акушерстве и гинекологии» ВГМУ ТУ «Остеопороз», 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач акушер-гинеколог, ООО «ПримаМед», с 2009 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
9 отзывов
