Крекотень Лариса Владимировна
Крекотень Лариса Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультет, 1996 г. окончания
  • Клиническая ординатура по специальности «Акушерство и гинекология», ВГМУ, 1996 - 1998 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Актуальные вопросы профпатологии», ВГМУ, 2000 г.
  • ТУ «Невынашивание беременности» НЦАиГиПРАМН Москва, 2001 г.
  • «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии», ВГМУ, 2004 г.
Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог, ООО «ПримаМед», с 2009 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
