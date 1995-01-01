Крекотень Александр Анатольевич

Врач-хирург, хирургическое отделение, Приморская краевая клиническая больница, 2000 г.

Врач-хирург, хирургическое отделение, ГУЗ «Отделенческая больница на ст. Владивосток ДВЖД МПС РФ», 2000 - 2005 гг.

Врач-хирург, хирургическое отделение, НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток ОАО «РЖД», 2005 - 2012 гг.