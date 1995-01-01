Крекотень Александр Анатольевич

  1. Главная
7.7
6

Хирург
Стаж 28 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ по специальности «Лечебное дело», 1994 г. окончания
  • Интернатура, Спасская городская больница, 1994 -1995 гг.
  • Клиническая ординатура, ВГМУ, 1995 - 1997 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российского общества хирургов
  • Член общества бариатрических хирургов
  • Член Российского общества эндоскопических хирургов
Опыт работы
  • Врач-хирург, хирургическое отделение, Приморская краевая клиническая больница, 2000 г.
  • Врач-хирург, хирургическое отделение, ГУЗ «Отделенческая больница на ст. Владивосток ДВЖД МПС РФ», 2000 - 2005 гг.
  • Врач-хирург, хирургическое отделение, НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток ОАО «РЖД», 2005 - 2012 гг.
Адреса и стоимость приёма
