Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Крекотень Александр Анатольевич
7.7
6
Крекотень Александр Анатольевич
Хирург
Стаж 28 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ по специальности «Лечебное дело», 1994 г. окончания
Интернатура, Спасская городская больница, 1994 -1995 гг.
Клиническая ординатура, ВГМУ, 1995 - 1997 гг.
Аспирантура ВГМУ, 1997 - 2000 гг. Присуждена ученая степень кандидата медицинских наук, 2000 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член Российского общества хирургов
Член общества бариатрических хирургов
Член Российского общества эндоскопических хирургов
Опыт работы
Врач-хирург, хирургическое отделение, Приморская краевая клиническая больница, 2000 г.
Врач-хирург, хирургическое отделение, ГУЗ «Отделенческая больница на ст. Владивосток ДВЖД МПС РФ», 2000 - 2005 гг.
Врач-хирург, хирургическое отделение, НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток ОАО «РЖД», 2005 - 2012 гг.
Врач-хирург, заведующий хирургическим отделением, НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Владивосток ОАО «РЖД», с 2012 г. по настоящее время
Доцент Институт хирургии, ТГМУ, с 2017 г. - по настоящее время
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
6 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Нелюбов
Игорь Владимирович
Хирург
,
Уролог-андролог
8.2
7
Записаться
Дмитриев
Михаил Олегович
Хирург
7.2
4
Записаться
Григорьев
Дмитрий Григорьевич
УЗИ-специалист
,
Уролог
,
Хирург
,
Уролог-андролог
7.8
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...