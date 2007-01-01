Врачи
Кравцова Марина Ивановна
6.5
3
Кравцова Марина Ивановна
Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2001 - 2007 гг.
Интернатура, специальность "Травматолог-ортопед", 2007 - 2008 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-травматолог, Травмпункт №2, 2008 - 2009 гг.
Врач-ортопед, Детская поликлиника №3, 2009 г. - по настоящее время
Врач-травматолог-ортопед, Медицинский центр "Арника", работает в настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
3 отзыва
Запись по телефону
