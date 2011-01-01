  1. Главная
  3. Кравцова Гюлли Ибадовна
6.0
0

Рентгенолог
Стаж 39 лет
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Рентгенология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
По запросу
0 отзывов

