Кравцов Юрий Александрович
7.5
11

Кравцов Юрий Александрович

Проктолог (колопроктолог), Хирург, Уролог-андролог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, врач-лечебник, 1978 г. окончания
  • Клиническая интернатура по хирургии на базе БМСЧ рыбаков, г. Владивосток, 1978 - 1979 гг.
  • Заочная аспирантура по детской хирургии, ВГМИ, 1983 – 1986 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Неонатология, Хабаровский гос. мед. университет, 1994 г.
  • Гнойная хирургия, Дальневосточный государственный медицинский университет, г. Хабаровск, 1997 г.
  • Анестезия, интенсивная терапия и реанимация в педиатрии, Российская медицинская академия последипломного образования, 1998 г.
Опыт работы
  • Доцент кафедры детских хирургических болезней с курсом урологии и андрологии, ВГМУ
  • Врач-хирург в первом хирургическом отделении, городская детская клиническая больница,1979 г.
  • Врач-хирург, детская терапевтическая больница № 2 Владивостока, 1980 г.
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
2500 р
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
2000 р
11 отзывов

