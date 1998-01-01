Кравцов Юрий Александрович
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Занимается диагностикой и лечением таких урологических заболеваний, как простатит, бесплодие у мужчин, гормональная недостаточность, воспалительные заболевания мочевой и мочеполовой сферы у женщин и мужчин, лечение ЗППП. В колопроктологии специализируется на современных методиках диагностики, оперативного и консервативного лечения геморроя, анальной трещины, свища прямой кишки, дивертикулярной болезни толстой кишки, синдрома раздраженной толстой кишки, выпадения прямой кишки, парапрактитах и т.д
Адреса и стоимость приёма
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
2500 р
Хирург
По запросу
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
2000 р
