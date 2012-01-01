Врачи
Кравчук Валентина Петровна
Кравчук Валентина Петровна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 43 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет,1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Клиническая лабораторная диагностика, Общее усовершенствование, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
