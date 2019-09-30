  1. Главная
Кравченко Людмила Дмитриевна
6.0
0

Кравченко Людмила Дмитриевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет МЗ РФ», диплом КУ № 63098, 2013г. специальность лечебное дело.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат оториноларионгология: 30.09.2019г., продлен на 5 лет.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Примавера
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
