Кравченко Людмила Дмитриевна
6.0
0
Кравченко Людмила Дмитриевна
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет МЗ РФ», диплом КУ № 63098, 2013г. специальность лечебное дело.
Курсы повышения квалификации
Сертификат оториноларионгология: 30.09.2019г., продлен на 5 лет.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Примавера
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Запись по телефону
