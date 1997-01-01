Кравченко Елена Витальевна

Имеет специализацию по трансфузиологии. К своей работе относится старательно, выполняет её на высоком профессиональном уровне, принимает активное участие в общественной жизни родильного дома. Всегда внимательна к пациентам и их родителям. Умеет выслушать, дать полезный совет. В своей работе использует самые новейшие медицинские технологии.