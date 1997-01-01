  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кравченко Елена Витальевна
Кравченко Елена Витальевна
8.4
8

Кравченко Елена Витальевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Организация здравоохранения и общественное здоровье, ВГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
8 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи