Красовский Александр Романович
6.1
2
Красовский Александр Романович
Мануальный терапевт
,
Невролог (невропатолог)
Стаж 40 лет
Информация о враче
Образование
Саратовский медицинский институт, Лечебно-профилактическое дело, 1981 г
ВГМУ, ПП «Мануальная медицина», 2005 г
Курсы повышения квалификации
ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, «Мануальная терапия», 2014 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Центр неврологии
ул. Кирова, 23
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
