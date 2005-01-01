  1. Главная
Красовский Александр Романович
6.1
2

Красовский Александр Романович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 40 лет
Информация о враче
Образование
  • Саратовский медицинский институт, Лечебно-профилактическое дело, 1981 г
  • ВГМУ, ПП «Мануальная медицина», 2005 г
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, «Мануальная терапия», 2014 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Центр неврологии
ул. Кирова, 23
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
