Красовская Элина Игоревна
Красовская Элина Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, врач-стоматолог, 2011 г. окончания
Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Адмирала Фокина, 29
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
