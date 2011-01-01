Врачи
Красных Анатолий Митрофанович
6.0
0
Красных Анатолий Митрофанович
Эндоскопист
,
Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Эндоскопия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
0 отзывов
Запись по телефону
