Красных Анатолий Митрофанович
6.0
0

Красных Анатолий Митрофанович

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Эндоскопия", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
