Пономарева (Краснова) Вера Геннадьевна
7.3
9
Пономарева (Краснова) Вера Геннадьевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
«Государственный университет медицины и фармации имени Николая Тестемицану», лечебный факультет, специальность - лечебное дело, Кишинев, Молдова, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации. Цикл: «Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза», 2010 г.
Повышение квалификации. Цикл «профессиональные заболевания», 2011 г.
Повышение квалификации. Цикл: «ботулинотерапия в неврологии», 2012 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач – невролог отделения неврологии Городской больницы №1 г. Владивосток, 2010-2011 гг.
Врач невролог отделения неврологии, Поликлиника ФГУ «Дальневосточный окружной медицинский центр» Федерально – медико – биологического агентства, 2010-2014 гг.
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Запись по телефону
Загрузка комментариев...