Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Краснов Иван Владимирович
6.8
3
Краснов Иван Владимирович
Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой онкологический диспансер
ул. Русская, 59
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Солодянкина
Татьяна Николаевна
Онколог
,
Радиолог
6.0
0
Записаться
Грицай
Жанна Викторовна
Онколог
5.7
1
Записаться
Алексеева
Галина Николаевна
Онколог
,
Уролог
8.2
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...