Краснопеева Юлия Владимировна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Первое место в краевом конкурсе профессионального мастерства «Молодой врач 2000 года».
Основной профиль работы в отделении: гинекологические заболевания, требующие эндовидеохирургических технологий (лапароскопия, внутриматочная хирургия), бесплодие, невынашивание беременности, детская и подростковая гинекология, и т.д.
