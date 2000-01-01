  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Краснопеева Юлия Владимировна
Краснопеева Юлия Владимировна
10
22

Краснопеева Юлия Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Лечебный факультет, ВГМУ, 1999 г. окончания
  • Клиническая интернатура по акушерству и гинекологии, ВГМУ, 1999 – 2000 гг.
  • Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии, ВГМУ, 2000 - 2002 гг.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Повышения квалификации по теме «Избранные вопросы детской хирургии и неотложной помощи», ВГМУ, г. Владивосток, май - июнь 2002 г.
  • Повышение квалификации стажировка по гистероскопии ВГМУ, г. Владивосток, август, 2002 г.
  • Обучение по гинекологической лапароскопии, Отделение оперативной гинекологии Научного Центра акушерства, гинекологии и перенатологии РАМН, г. Москва , октябрь, 2002 г.
Еще 24
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог, ГАУЗ Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи, отделение гинекологическое и эндоскопической хирургии, 2002 – 2010 гг.
  • Заведующая отделением, ГАУЗ Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи, отделение гинекологическое и эндоскопической хирургии, с 2013 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
22 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи