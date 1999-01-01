Краснопеев Константин Константинович

  1. Главная
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 9 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ Лечебный факультет 1991-1999 - специальность: врач лечебник
  • ВГМУ Клиническая ординатура 1999-2001 - специальность: травматология и ортопедия
  • ТГМУ проф. переподготовка 2018 - специальность: мануальная терапия
Курсы повышения квалификации
  • ПАНО ДПО ИВММ проф. переподготовка 2020 - специальность: лечебный массаж
  • ПАНО ДПО ИВММ проф. переподготовка 2019-2022 - специальность: остеопатия
  • Курс терапевтического тейпирования 2019 (Академия терапевтического тейпирования)
Опыт работы
  • ООО " Биомеханика" янв. 2019г. - наст. время врач мануальный терапевт
  • ООО "Примамед" янв. 2019г. - апр. 2020 врач мануальный терапевт
  • Приморский филиал Мариинского театра июнь 2020 - август 2020 зав.кабинетом мануальной терапии
Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Державина, 16
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
