Краснопеев Константин Константинович
Стаж 9 лет
Принимает детей
После обучения на лечебном факультете, в 2001 году я успешно окончил ординатуру по травматологии.
В 2018 году я прошел проф. переподготовку и стал квалифицированным мануальным терапевтом, в результате чего осуществил мечту всей своей жизни.
С тех пор я усердно двигаюсь в этом направлении, вижу эффективность лечения и это стимулирует меня к поглощению новых знаний и навыков с удвоенной энергией и скоростью.
Почему я не остановился на мануальной терапии и пошел в остеопатию? Обладая уже достаточным практическим опытом я понимаю, что далеко не все проблемы можно успешно решить механистическим подходом и в подавляющем большинстве случаев любая телесная проблема имеет в своём составе изрядную энергетическую составляющую, состоящую из накопленных проблем и ошибок в работе различных органов и систем, а также наших эмоций и пережитых стрессов.
Работаю с детьми с 6 лет, а также со взрослыми.
Я рад оказать вам помощь, вложив все свои знания, умения и любовь в каждую процедуру.
В 2018 году я прошел проф. переподготовку и стал квалифицированным мануальным терапевтом, в результате чего осуществил мечту всей своей жизни.
С тех пор я усердно двигаюсь в этом направлении, вижу эффективность лечения и это стимулирует меня к поглощению новых знаний и навыков с удвоенной энергией и скоростью.
Почему я не остановился на мануальной терапии и пошел в остеопатию? Обладая уже достаточным практическим опытом я понимаю, что далеко не все проблемы можно успешно решить механистическим подходом и в подавляющем большинстве случаев любая телесная проблема имеет в своём составе изрядную энергетическую составляющую, состоящую из накопленных проблем и ошибок в работе различных органов и систем, а также наших эмоций и пережитых стрессов.
Работаю с детьми с 6 лет, а также со взрослыми.
Я рад оказать вам помощь, вложив все свои знания, умения и любовь в каждую процедуру.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Державина, 16
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Загрузка комментариев...