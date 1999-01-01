Краснопеев Константин Константинович

После обучения на лечебном факультете, в 2001 году я успешно окончил ординатуру по травматологии.

В 2018 году я прошел проф. переподготовку и стал квалифицированным мануальным терапевтом, в результате чего осуществил мечту всей своей жизни.

С тех пор я усердно двигаюсь в этом направлении, вижу эффективность лечения и это стимулирует меня к поглощению новых знаний и навыков с удвоенной энергией и скоростью.

Почему я не остановился на мануальной терапии и пошел в остеопатию? Обладая уже достаточным практическим опытом я понимаю, что далеко не все проблемы можно успешно решить механистическим подходом и в подавляющем большинстве случаев любая телесная проблема имеет в своём составе изрядную энергетическую составляющую, состоящую из накопленных проблем и ошибок в работе различных органов и систем, а также наших эмоций и пережитых стрессов.

Работаю с детьми с 6 лет, а также со взрослыми.

Я рад оказать вам помощь, вложив все свои знания, умения и любовь в каждую процедуру.