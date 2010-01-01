  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Краснобородько Екатерина Валерьевна
Краснобородько Екатерина Валерьевна
6.9
3

Краснобородько Екатерина Валерьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматология терапевтическая, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. Уборевича, 14
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи