Красилов Александр Анатольевич
8.7
9

Красилов Александр Анатольевич

Зубной врач
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Базовый медицинский колледж, Стоматология , 1999г.
Курсы повышения квалификации
  • «Владивостокский Базовый медицинский колледж» г. Владивосток – «Стоматология » - 2020г.
Участие в ассоциациях
  • Участник семинаров по «эстетической стоматологии»
  • Участник ежегодных выставок и конгрессов по стоматологии.
  • Постоянный участник Российских и международных семинаров по «эндодонтической стоматологии»
Опыт работы
  • Зубной врач. Стоматологическая клиника «Аквамарин-ДЕНТ» с 2013 года.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
Аквамарин Дент
ул. Ульяновская, 7
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
