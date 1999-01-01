Красилов Александр Анатольевич
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Диагностика сложных клинических случаев. Лечение обширных воспалительных очагов, с целью сохранения зубов. В том числе с применением микроскопа. Сложное перелечивание зубов с извлечением инородного тела из корневого канала. Художественная реставрация зубов. Дизайн в реставрации зубов с учетом пожеланий пациента.
ул. Уборевича, 14
ул. Ульяновская, 7
