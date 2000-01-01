  1. Главная
Крапивная Татьяна Владимировна
6.3
1

Крапивная Татьяна Владимировна

Уролог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебное дело, 1975 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Урология", 1976 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Уролог, Второе урологическое отделение ГКБ № 2
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Уролог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
2000 р
1 отзыв

