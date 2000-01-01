Крапивная Татьяна Владимировна
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Имеет большой опыт работы с женскими урологическими проблемами, является специалистом по лечению таких заболеваний, как недержание мочи, цистит, инфекции мочевыводящих путей. Владеет навыками малых оперативных пособий, подбирает схемы консервативной терапии.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
Уролог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
2000 р
Загрузка комментариев...