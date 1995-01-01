Врачи
Козюхина Марина Анатольевна
Козюхина Марина Анатольевна
Врач функциональной диагностики
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Диплом ВГМИ, специальность «Лечебное дело», 1985 г.
Интернатура – МСЧ Дальзавода г. Владивостока , специальность «Терапия», 1985 – 1988 гг.
Курсы повышения квалификации
ПП ВГМУ, специальность «Функциональная диагностика», 1995 г.
Сертификат ФГБОУ ВО ТГМУ, специальность «Функциональная диагностика», 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
