Козулина Людмила Александровна
Козулина Людмила Александровна
Бактериолог
Стаж 42 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1977 г.
Курсы повышения квалификации
Бактериология, Специализация, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-бактериолог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Бактериолог
