Козулина Людмила Александровна
6.0
0

Козулина Людмила Александровна

Бактериолог
Стаж 42 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1977 г.
Курсы повышения квалификации
  • Бактериология, Специализация, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-бактериолог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Бактериолог
По запросу
0 отзывов

