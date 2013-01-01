  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Козубенко Любовь Николаевна
Козубенко Любовь Николаевна
6.0
0

Козубенко Любовь Николаевна

Терапевт
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1981 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1981-1982 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи