  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Козлова Юлия Николаевна
Козлова Юлия Николаевна
6.0
0

Козлова Юлия Николаевна

Рентгенолог
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • Партизанское медицинское училище, Специальность "Сестринское дело", 2000 г.
  • Сертификат специалиста 0825270010873 КГБПОУ "ВБМК" г. Владивосток специальность "Рентгенология" 01 ноября 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • СЦ "Сестринское дело в стоматологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2006 г.
  • СК "Лабораторное дело в рентгенологии. Специализация", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2009 г.
  • СЦ "Лабораторное дело в рентгенологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
1000 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи