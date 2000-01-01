Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Козлова Юлия Николаевна
6.0
0
Козлова Юлия Николаевна
Рентгенолог
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
Партизанское медицинское училище, Специальность "Сестринское дело", 2000 г.
Сертификат специалиста 0825270010873 КГБПОУ "ВБМК" г. Владивосток специальность "Рентгенология" 01 ноября 2019 г.
Курсы повышения квалификации
СЦ "Сестринское дело в стоматологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2006 г.
СК "Лабораторное дело в рентгенологии. Специализация", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2009 г.
СЦ "Лабораторное дело в рентгенологии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Блеск
пр-т Народный, 19
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
1000 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Скворцов
Виталий Геннадьевич
Рентгенолог
,
Зав. рентгеновским отделением
6.3
1
Записаться
Зайченко
Александр Павлович
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Стародубцева (Миронова)
Татьяна Дмитриевна
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...