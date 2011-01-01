  1. Главная
Козлова Марина Витальевна
6.6
2

Хирург
Стаж 13 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-детский хиpуpг приемного отделения, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
2 отзыва

