Козлова Жанна Викторовна
3.4
27

Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Клиника на Комарова
ул. Прапорщика Комарова, 7/2
Первичный приём взрослых
По запросу
27 отзывов

