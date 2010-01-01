Козлов Юрий Владимирович

Своевременная диагностика и лечение предопухолевых и опухолевых процессов (в том числе и запущенных) пищевода, желудка, толстой кишки, трахеи. Оказание высокотехнологической медицинской помощи в разрезе внутрипросветной эндоскопии. Специализируется на эндоскопической хирургии трахеи и бронхов, эндоскопическом стентировании при опухолевых стенозах, эндоскопическом лечении осложнений цирроза печени (перевязка вен в пищеводе).