Козлов Юрий Владимирович
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Своевременная диагностика и лечение предопухолевых и опухолевых процессов (в том числе и запущенных) пищевода, желудка, толстой кишки, трахеи. Оказание высокотехнологической медицинской помощи в разрезе внутрипросветной эндоскопии. Специализируется на эндоскопической хирургии трахеи и бронхов, эндоскопическом стентировании при опухолевых стенозах, эндоскопическом лечении осложнений цирроза печени (перевязка вен в пищеводе).
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
