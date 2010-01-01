  1. Главная
Козлов Юрий Владимирович
7.3
6

Козлов Юрий Владимирович

Эндоскопист
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2009 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Хирургия" на базе Городской больницы г. Уссурийск, 2009 – 2010 гг.
  • Первичная переподготовка по специальности Эндоскопия на кафедре факультетской хирургии с курсом эндоскопии, ВГМУ, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование «Инфекционная безопасность эндоскопических манипуляций», НП "Образовательный Центр Высоких Медицинских Технологий", г. Казань, 2015 г.
  • Общее усовершенствование по специальности Эндоскопия, ГОУ ВПО ТГМУ Росздрава, г. Владивосток, 2015 г.
  • Тематическое усовершенствование «EBUS - TBNA – эндобронхиальная эндосонография с тонкоигольной аспирационной пункционной биопсией образований средостения; эндоскопические методики лечения при гнойных заболеваниях легких и плевры», ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН г. Москва, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-эндоскопист, Уссурийская центральная гордская больница, 2010-2013 гг.
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
Консультация детей
Эндоскопист
По запросу
6 отзывов

