Козлов Андрей Александрович
6.0
0

Козлов Андрей Александрович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебное дело, 2008 г. окончания
  • Интернатура по терапии, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПП "Мануальная терапия", ВГМУ, 2011 г.
  • Сертификат по специальности "Мануальная терапия", 2011 г.
  • Сертификат "Лимфодренажные релиз-техники в мануальной медицине и массаже", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
