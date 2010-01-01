  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Козленко Дмитрий Витальевич
Козленко Дмитрий Витальевич
6.0
0

Козленко Дмитрий Витальевич

Рентгенолог
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи