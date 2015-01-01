  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Козенкова Лариса Алексеевна
Козенкова Лариса Алексеевна
6.0
0

Козенкова Лариса Алексеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Управление сестринской деятельностью", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи