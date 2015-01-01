Врачи
Козенкова Лариса Алексеевна
Козенкова Лариса Алексеевна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Управление сестринской деятельностью", ТГМУ, 2015 г.
Нет информации
Нет информации
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
