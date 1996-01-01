  1. Главная
Ковтун Ирина Викторовна
6.0
0

Ковтун Ирина Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет
Информация о враче
Образование
  • Алма-Атинский государственный медицинский институт, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-терапевт, стоматология "Дентал Мастер", 2013 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
