Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ковтун Ирина Викторовна
6.0
0
Ковтун Ирина Викторовна
Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Алма-Атинский государственный медицинский институт, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог-терапевт, стоматология "Дентал Мастер", 2013 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Парамонов
Виталий Борисович
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
8.9
13
Записаться
Шилова
Юлия Николаевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-гигиенист
7.5
5
Записаться
Петрищева
Валентина Александровна
Стоматолог-терапевт
7.5
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...