Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Василевская (Ковтун) Яна Васильевна
6.0
0
Василевская (Ковтун) Яна Васильевна
Стоматолог-хирург
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Мальков
Николай Олегович
Стоматолог-хирург
,
Хирург-имплантолог
6.6
2
Записаться
Лысенко
Сергей Григорьевич
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
9.0
10
Записаться
Шитихин
Кирилл Сергеевич
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Зав. отделением
7.2
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...