6.0
0

Василевская (Ковтун) Яна Васильевна

Стоматолог-хирург
Стаж 3 года
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
