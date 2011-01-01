  1. Главная
Ковальчук Людмила Всеволодовна
Ковальчук Людмила Всеволодовна

Кардиолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Вологодский медицинский институт, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Кардиология", 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
