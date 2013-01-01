  1. Главная
Коваль Ольга Владимировна
Коваль Ольга Владимировна

Заместитель главного врача
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
