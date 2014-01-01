  1. Главная
Коваль Наталья Анатольевна
6.0
0

Коваль Наталья Анатольевна

Эпидемиолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эпидемиология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Полярная, 6
0 отзывов

