Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ковалева Татьяна Владимировна
5.7
1
Ковалева Татьяна Владимировна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Родильного дома №3
ул. Русская, 88
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лаптева
Екатерина Михайловна
УЗИ-специалист
,
Зав. отделением
6.9
3
Записаться
Зинченко
Лариса Александровна
УЗИ-специалист
6.6
2
Записаться
Емельянов
Андрей Дмитриевич
УЗИ-специалист
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...