Ковалева Татьяна Владимировна

5.7
1

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Родильного дома №3
ул. Русская, 88
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

