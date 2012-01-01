  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Ковалева Наталья Викторовна
Ковалева Наталья Викторовна
6.3
1

Ковалева Наталья Викторовна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Кардиология", 2012 г.
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи