Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ковалева Наталья Викторовна
6.3
1
Ковалева Наталья Викторовна
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", 2012 г.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Севастьянова
Наталья Александровна
Фтизиатр
,
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Титов
Дмитрий Витальевич
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Старосельцева
Анна Николаевна
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...