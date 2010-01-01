  1. Главная
Ковалева Мария Алексеевна
Ковалева Мария Алексеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 11 лет
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 2005 - 2010 гг.
  • Клиническая интернатура на кафедре детской стоматологии и ортодонтии по специальности «стоматология общей практики», 2010 - 2011 гг.
  • Профессиональная переподготовка «Стоматология терапевтическая», 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Семинар «Новейшие технологии в лечении и протезировании молочных и молодых постоянных зубов, «бутылочного кариеса». Диагностика и профилактика» Лектор – Бельфер М. Л., г. Владивосток, 2011 г.
  • XVI Научно-практическая Стоматологическая конференция «Медико-технологические алгоритмы в стоматологии», г. Владивосток, 2011 г.
  • Семинар «Алгоритм восстановления фронтальной группы зубов. Прямая реставрация зубов». «Повышение качества эстетических реставраций с применением современных технологий и материалов». Лектор – Хиора Ж.П., г. Владивосток, 2011 г.
Опыт работы
  • Врач-интерн по специальности «стоматология общей практики», ВГМУ, 2010 - 2011 гг.
  • Врач стоматолог- терапевт, стоматологическая клиника «Колот», 2011 - 2013 гг.
  • Врач -стоматолог-терапевт, пародонтолог, стоматологическая клиника «АННА», с 2014 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Аюста
пр-т Партизанский, 22
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
