Ковалева Александра Анатольевна
6.3
1
Ковалева Александра Анатольевна
Рефлексотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Рефлексотерапия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
1 отзыв
Похожие специалисты
Ли
Сон Дя
Рефлексотерапевт
6.0
0
Записаться
Двойнишникова
Ирина Николаевна
Рефлексотерапевт
6.0
0
Записаться
Фомичев
Аркадий Юрьевич
Массажист
,
Рефлексотерапевт
6.0
0
Записаться
