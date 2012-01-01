  1. Главная
Ковалева Александра Анатольевна
6.3
1

Рефлексотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Рефлексотерапия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 57
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
