Ковалева Галина Андреевна
6.0
0

Ковалева Галина Андреевна

Лаборант
Стаж 46 лет
Информация о враче
Образование
  • Иркутское медицинское училище, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертияикат "Лабораторная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
